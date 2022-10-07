Полицейские из Нижневартовска, Советского и Нижневартовского районов поборются за звание лучшего участкового Фото: Татьяна Коркина

За звание лучшего участкового Югры поборются трое полицейских из Нижневартовска, Советского и Нижневартовского районов. Их выбрали жители региона с помощью онлайн-голосования.

Как сообщили в УМВД России по ХМАО – Югре, на официальном сайте ведомства открылось онлайн-голосование за победителя второго этапа всероссийского конкурса «Народный участковый – 2022». Первый этап конкурса проводился с 11 по 20 сентября. Выбирали из 20 претендентов от каждого территориального органа внутренних дел Югры и отобрали троих участников следующего этапа.

Победителем второго этапа Конкурса станет участковый, который наберет наибольшее количество голосов. Любой желающий может выбрать того сотрудника, который, на его взгляд, наиболее подходит под звание народного участкового уполномоченного полиции и проголосовать за него. Второй тур продлится по 16 октября.

Победитель народного голосования в Югре представит округ на заключительном всероссийском этапе, который пройдет с 1 по 10 ноября.