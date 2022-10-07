Фото: Администрация Сургутского района

В Сургутском районе пройдет военно-спортивная игра «Z86», которая соберет самых выносливых участников. Мероприятие организуют 9 октября на территории г. п. Фёдоровский в лесном массиве по направлению выезда в сторону Когалыма.

Игра представляет собой увлекательный забег с препятствиями по открытой пересеченной местности. Участникам предстоит преодолеть маршрут, протяженностью 4,2 км с естественными и искусственными препятствиями.

-Участие в игре примут 20 организованных команд по 5 человек в возрасте от 18 лет из поселений Сургутского района: с.п. Сытомино, с.п. Угут, г.п.Федоровский, г.п.Барсово, а также сборные команды Сургутского района. В ходе забега команды участники проверят свои навыки преодоления различных препятствий, скоростно-силовые качества ловкость, быстроту реакции, выносливость и, конечно же, силу командного духа, - рассказал исполняющий обязанности начальника управления по физической культуре, спорту и туризму администрации Сургутского района Сергей Тирон.