В Березовском районе за кражу 8 блоков сигарет и 9 банок кофе задержали рецидивиста Фото: Татьяна Коркина

В Югре за сутки зарегистрировано 43 преступления, по горячим следам раскрыто 26. Так, в Урае мужчина похитил у женщины 3, 5 тысячи рублей. За грабеж ему придется ответит по закону, а пока он находится под подпиской о невыезде.

В Нефтеюганском районе 64 - летний мужчин, находясь в квартире жилого дома по улице Молодежная в поселке Куть – Ях, забрал из кармана чужой куртки 12 тысяч рублей. Он также находится под подпиской о невыезде.

В Советском районе за хранение наркотиков был задержан молодой человек, при проведении осмотра у него обнаружен и сверток с веществом светлого цвета. Злоумышленник находится под подпиской о невыезде.

Еще одно преступление раскрыто в Березовском районе. Там нашли подозреваемого в краже. Находясь в поселке Саранпауль, сорвал навесной замок и зашел в помещение отделения почтовой связи, откуда украл 8 блоков сигарет разных марок и 9 банок кофе. Как отметили в полиции, ранее мужчина был неоднократно был судим.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.