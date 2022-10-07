В Сургутском районе водитель иномарки сбил лося

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

Вчера, 6 октября, около 22.30 на втором километре автодороги "Сургут-Товарный парк", в Сургутском районе 44-летний водитель автомобиля "Subaru Forester" сбил лося. Лесной житель перебегал проезжую часть дороги. От удара лось погиб, а водитель получил травмы.

Как отметили ГИБДД, с начала года в Югре это шестой случай наезда на животных, при которых 8 человек получили травмы. Госавтоинспекция Югры призывает к внимательному вождению и напоминает, что по загородным дорогам не исключено неожиданное появление животных.

За сутки зарегистрировано 3 ДТП, в которых 3 человека получили травмы. Сотрудниками ГИБДД задержано 9 водителей в состоянии опьянения, 4 - за отказ от прохождения освидетельствования и 3 - за повторное управление транспортом с признаками опьянения. За выезд на полосу встречного движения привлечено 27 водителей и 43 - за нарушение правил перевозки детей.