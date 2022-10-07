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Общество7 октября 2022 2:53

Погода в Югре 7 октября 2022 года: ночью и утром в отдельных районах туман

Рассказываем, какая погода будет в Югре 7 октября 2022 года
Виктория Терина
Погода в Югре 7 октября 2022 года: ночью и утром в отдельных районах туман

Погода в Югре 7 октября 2022 года: ночью и утром в отдельных районах туман

Фото: Юлия Кучеренко

В Югре сегодня, 7 октября 2022 года, будет облачно. Небольшой, местами умеренный дождь, ночью по востоку преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер ночью юго-восточный 3-8 м/с, днем юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2, +7 °С, местами по восточной половине до -3 °С, днем потеплеет до +7, +12 °С, местами по восточной половине всего до +2°С.

В Ханты-Мансийске облачно, небольшой дождь. Ветер ночью юго-восточный 3-8 м/с, днем юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4, +6 °С, днем прогреется +8, +10 °С.

Подробный прогноз погоды в ХМАО можно посмотреть в инфографике МЧС.

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре