Югорчане завоевали первые золотые медали на соревнованиях «Летние Игры Паралимпийцев «Мы вместе. Спорт»

Фото: телеграм-канал "Югра официально"

Югорские спортсмены завоевали первые золотые медали на соревнованиях «Летние Игры Паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» в Сочи.

Как сообщили в Департаменте спорта Югры, сургутянка Анастасия Гонтарь победила на дистанции 50 метров вольным стилем в классе S10 с результатом 28:46 секунд. А ураец Антон Балтачев стал первым в классе S1 на дистанции 50 метров на спине — 1:24:51 секунд.

Фото: телеграм-канал "Югра официально"

Известно, что от Югры на Паралимпийских играх выступают спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата, представители спорта слепых и спорта лиц с интеллектуальными нарушениями. Им предстоит побороться за медали в легкой атлетике, плавании, паратхэквондо и шахматах.

В соревнованиях участвуют больше 1 800 участников из 78 регионов России, а также Беларуси, Армении, Грузии, Сербии, Казахстана, Германии и других стран.