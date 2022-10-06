Школьников в Сургутском районе кормят олениной и щукой

Фото: Администрация Сургутского района

Детей в Сургутском районе кормят олениной и щукой. Это делают по многочисленным просьбам родителей детей, из числа коренных малочисленных народов Севера, находящихся на круглосуточном пребывании в интернатах Русскинской, Ляминой и Угута.

В администрации Сургутского района приняли решение закупить мясо оленины и филе щуки. Как организовано питание детей проверил глава Сургутского района во время рабочей поездки.

– Русскинская – один из центров, где есть школа-интернат для детей ханты и манси, в меню ввели оленину и щуку, традиционные для детей КМНС. Сейчас был в столовой, сам попробовал, очень вкусно – с большим аппетитом съел, – рассказал глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

Отмечается, что меню согласовано с Роспотребнадзором, дальнейшие просьбы и предложения также будут учитывать, согласовывать и внедрять.

– С сентября для детей КМНС в интернатах Сургутского района внедрили блюда из продуктов национальной кухни. Это оленина и щука. Уха, и расстегаи из щуки, тефтели, гуляши – из оленины. По отзывам детей, блюда им очень нравятся, они предлагают и свои варианты приготовления традиционных блюд, которые готовят им дома, - отметила директор департамента образования и молодежной политики администрации Сургутского района Ольга Кочурова.

Специалисты, которые разрабатывают меню для детей стараются сохранить баланс микроэлементов, витаминов и позаботится, чтобы детское питание было сбалансированным.