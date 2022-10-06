В Нижневартовске 14 октября откроют две новые дороги

Фото: Департамент общественных коммуникаций и молодежной политики администрации Нижневартовска

В Нижневартовске 14 октября состоится открытие двух новых участков дорог: по улице Московкина и по улице Нововартовской. Они построены в Восточном районе города. Движение для транспорта планируют открыть с 16 часов. Водителям следует быть внимательными и соблюдать ПДД.

Стоит отметить, что дорога по улице Московкина возведена в рамках контракта жизненного цикла. Поручение по ее строительству дала губернатором Югры Наталья Комарова во время встречи с жителями Нижневартовска. Протяженность дороги – около 584 метров.

Участок дороги по улице Нововартовской является социально значимым объектом для жителей, так как она выступает дублером улицы Лопарева и соединяет основную часть города со старой. Ширина проезжей части составляет 15 метров.