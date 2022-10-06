К 2025 году в Югре построят четыре новые школы

Фото: администрация Сургутского района

Югра получит больше 5,4 миллиардов рублей на строительство новых школ по федеральной программе развития образования.

- По итогам отбора заявок от регионов на предоставление финансирования из федерального бюджета в Югре в октябре заключено первое концессионное соглашение на создание школы в Сургуте. Еще три концессионных соглашения по строительству школ в Ханты-Мансийске, п. Белый Яр Сургутского района и Нягани планируется заключить до конца декабря 2022 года. При этом ввод в эксплуатацию всех четырёх объектов запланирован до 31 декабря 2024 года, - отметил генеральный директор Фонда развития Югры Сергей Афанасьев.

В регионе такие проекты проводятся с 2018 года. За этот период заключено девять концессионных соглашений, из которых четыре школы введены в эксплуатацию в 2022 году. Первым в России объектом образования, построенным по концессии, стал второй блок средней школы № 9 на 550 учащихся в 39-м микрорайоне Сургута. Кроме того, в этом году открыли свои двери школы в п. Солнечный (Сургутский район), пгт. Нижнесортымский (Сургутский район) и школа на 1056 учащихся в микрорайоне «Учхоз» в столице Югры.