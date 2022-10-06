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Общество6 октября 2022 12:02

В Югре упростили процедуру включения в реестр коренных народов

Теперь югорчане могут пройти эту процедуру через многофункциональный центр
Дмитрий Кошелев
Фото: Городской информационный центр

Фото: Городской информационный центр

Подать заявку на включение в единый реестр коренных малочисленных народов стало проще. Об этом рассказали в Городском информационном центре Ханты-Мансийска.

Теперь югорчане могут пройти эту процедуру через многофункциональный центр, а заявление заполняют сотрудники МФЦ.

- Это самый доступный и удобный способ получения услуги, который в комфортных условиях реализован в МФЦ по принципу «одного окна» и занимает не более 15 минут, - рассказал директор «МФЦ Югры» Владимир Михайлов.

МФЦ Югры одним из первых в России организовал предоставление такой услуги. При этом больше ненужно будет подтверждать свою национальную принадлежность для получения государственной поддержки и пособий.