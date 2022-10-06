Фото: Окружной кардиологический диспансер

Кардиохирурги Сургута спасли беременную женщину с разрывом артерии. Таким образом медикам удалось сохранить жизнь не только матери, но и малышу.

- В Окружной кардиологический диспансер поступила женщина с острым аортальным синдромом. Счет шел буквально на минуты. Требовалась срочная операция. Пациентка оказалась на 35 неделе беременности. Кардиохирурги действовали уже совместно с акушерами-гинекологами. И вновь их слаженная работа, максимальная оперативность и скоординированность действий спасли жизни мамы и малыша - сообщили в медучреждении.

Пациентку доставили поздней ночью, но действовать следовало немедленно, так как из-за нарастающего давления сосуд мог разорваться в любой момент. Вопрос о том, кого спасать, маму или ребенка, перед врачами не стоял. Первыми к операции приступили акушеры-гинекологи, под руководством заместителя главного врача по родовспоможению и гинекологии Сургутского центра охраны материнства и детства Валерии Панкратовой. Специалисты выполнили кесарево и на свет появился здоровый малыш. А спустя пару минут, не теряя ни секунды, бороться за жизнь женщины продолжили кардиохирурги.

- По данным компьютерной томографии, был установлен первый тип расслоения аорты – он самый тяжелый. Я принял решение делать радикальную операцию, поскольку женщина поступила в Кардиоцентр с осложнением - ишемией ноги. Благодаря специальной методике нам удалось сохранить аортальный клапан, который часто повреждается при данной патологии - рассказал сердечно-сосудистый хирург, заведующий кардиохирургическим отделением №2 Окружного кардиологического диспансера Дмитрий Ковальчук.

В Кардиоцентре женщина провела несколько недель. Сейчас спасенные мама и малыш уже вместе.