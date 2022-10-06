Энергетики повысили надежность электроснабжения 5 населенных пунктов в Югре

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В ХМАО-Югре «Россети Тюмень» завершили плановый ремонт высоковольтной подстанции «Октябрьская», которая обеспечивает электроснабжение 5 населенных пунктов, в которых проживает около 7 тысяч человек. Стоимость работ составила порядка 2,5 млн рублей.

В течение двух месяцев специалисты компании выполнили на питающем центре ремонт 2 трансформаторов, 3 выключателей и провели техническое обслуживание вспомогательного оборудования.

Из-за ограниченного доступа к подстанции энергетики были вынуждены привлечь к выполнению производственных задач водный транспорт. Обь, на берегу которой расположен центр питания, является одной из крупнейших в мире рек. Из-за этого каждый рейс специалистов компании для доставки персонала, оборудования и материально-технических средств на катере или пароме длился порядка 1,5-2 часов.

Отметим, что подстанция «Октябрьская» также задействована в энергоснабжении объектов крупных нефтегазодобывающих предприятий: «Газпром трансгаз Югорск» и «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь».

Выполненные энергокомпанией работы позволят обеспечить надежное и качественное электроснабжение населения и предприятий предстоящей зимой.