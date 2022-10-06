Югорчанину грозит срок за самодельный кастет

Фото: ОМВД России по г. Нефтеюганску

В Нефтеюганске задержали подозреваемого в незаконном хранении и производстве оружия. Как выяснилось, 41-летний житель города может быть причастен к незаконному обороту оружия, во время проверки по месту жительства мужчины данная информация подтвердилась. В квартире у подозреваемого полицейские нашли предмет, схожий с кастетом, который является самодельным оружием ударно-раздробляющего действия.

Подозреваемый признался, что создал кастет в начале года и планировал использовать в собственных целях. Раньше он был неоднократно судим, в том числе и за незаконное изготовление оружия.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное изготовление оружия». Максимальное наказание по этой статье - лишение свободы на срок до двух лет.