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Происшествия6 октября 2022 8:10

Югорчанину грозит срок за самодельный кастет

Возбуждено уголовное дело
Виктория Терина
Фото: ОМВД России по г. Нефтеюганску

Фото: ОМВД России по г. Нефтеюганску

В Нефтеюганске задержали подозреваемого в незаконном хранении и производстве оружия. Как выяснилось, 41-летний житель города может быть причастен к незаконному обороту оружия, во время проверки по месту жительства мужчины данная информация подтвердилась. В квартире у подозреваемого полицейские нашли предмет, схожий с кастетом, который является самодельным оружием ударно-раздробляющего действия.

Подозреваемый признался, что создал кастет в начале года и планировал использовать в собственных целях. Раньше он был неоднократно судим, в том числе и за незаконное изготовление оружия.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное изготовление оружия». Максимальное наказание по этой статье - лишение свободы на срок до двух лет.