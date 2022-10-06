В Сургуте завершается обустройство новой спортивной площадки в 20а микрорайоне

Фото: Администрация Сургута

В Сургуте состоялась общественная приемка второго этапа обустройства спортивной площадки в 20а микрорайоне. Спортивная площадка площадью порядка 900 квадратных расположилась вблизи домов № 17 и 15 по улице Университетской. Там уже уложили асфальт, резиновое покрытие и устанавливают тренажеры.

- Возведение спортплощадки началось в июне этого года. На сегодня готовность объекта составляет 80%. Завершить работы планируется к концу октября. Осталось закрепить тренажеры, баскетбольные стойки, установить ограждение и входную группу – сообщил начальник отдела капитального ремонта МКУ «Управления капитального строительства» Алексей Мишин.

Как добавил Алексей Мишин, тренажеры сделаны на заводе и специально адаптированы для представителей маломобильных групп населения. Если возникнут недостатки в ходе эксплуатации или повреждений оборудования, то ремонт будет производиться за счет подрядчика.

Сегодня общественники и представители Администрации, а также Думы города оценили качество резинового покрытия и тренажеров. Когда работы закончатся они проведут еще одну приемку.

- Общественная приемка каждого этапа благоустройства – говый подход, который активно использует Администрация города. При таком подходе можно быть уверенным, что объект будет построен качественно и востребован жителями. Все предложения и замечания по итогам приемки будут учтены, – рассказал депутат Думы города Алексей Кучин.