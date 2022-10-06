Житель Сургута потерял деньги, продавая вёсла для лодки Фото: Татьяна Коркина

За сутки мошенникам удалось заработать на жителях региона около 500 тысяч рублей. Полицейские зарегистрировали 10 случаев мошенничества.

Так, в Сургуте 61-летний мужчина, продавая вёсла для лодки через распространённый сайт бесплатных объявлений, сам же попался в ловушку мнимого покупателя. Вёсла он так и не продал, а собственные деньги в сумме 26 тысяч рублей потерял.

Еще одной жертвой стала жительница Лангепаса, которая доверившись опытному «менеджеру», решила подзаработать. Чтобы ее внесли в базу банка, ей было необходимо заплатить первоначальный взнос. Северянка ответственно внесла на счет «работодателя» около 8 тысяч рублей. В итоге желаемой прибыли она так и не получила, а мошенник просто перестал выходить на связь.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.