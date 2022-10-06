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Происшествия6 октября 2022 5:44

Житель Сургута потерял деньги, продавая вёсла для лодки

За сутки мошенникам удалось заработать на жителях региона около 500 тысяч рублей
Денис Михайлов
Житель Сургута потерял деньги, продавая вёсла для лодки

Житель Сургута потерял деньги, продавая вёсла для лодки

Фото: Татьяна Коркина

За сутки мошенникам удалось заработать на жителях региона около 500 тысяч рублей. Полицейские зарегистрировали 10 случаев мошенничества.

Так, в Сургуте 61-летний мужчина, продавая вёсла для лодки через распространённый сайт бесплатных объявлений, сам же попался в ловушку мнимого покупателя. Вёсла он так и не продал, а собственные деньги в сумме 26 тысяч рублей потерял.

Еще одной жертвой стала жительница Лангепаса, которая доверившись опытному «менеджеру», решила подзаработать. Чтобы ее внесли в базу банка, ей было необходимо заплатить первоначальный взнос. Северянка ответственно внесла на счет «работодателя» около 8 тысяч рублей. В итоге желаемой прибыли она так и не получила, а мошенник просто перестал выходить на связь.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.