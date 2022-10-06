Пожарные Урая спасли неосторожного курильщика из задымленной квартиры

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

В Урае пожарные спасли мужчину из задымленной квартиры. О возгорании сообщили бдительные соседи. Они заметили, что в одной из квартир многоквартирного жилого дома по улице Ленина есть признаки горения.

Дым шёл из квартиры на четвёртом этаже, дверь при этом была заперта, а на громкие стуки никто не реагировал. Спасателям пришлось оперативно вскрыть входную дверь, чтобы получить доступ к очагу возгорания. Попав в квартиру, пожарные увидели спящего мужчину. Сотрудники МЧС разбудили его и вывели из задымленной зоны. В квартире тлели вещи, находящиеся в ванной комнате.

- Мужчине повезло, что рядом с ним живут бдительные соседи. Если бы они вовремя не отреагировали и не вызвали пожарную службу, то мужчина мог бы погибнуть. Несмотря на незначительный очаг возгорания, он сопровождался интенсивным выделением дыма, а учитывая тот факт, что мужчина крепко спал, это могло бы сыграть роковую для него роль, - рассказал начальник караула 71-й пожарно-спасательной части Урая Илья Анисимов.

По предварительной версии органов дознания МЧС, причиной возгорания стала неосторожность при курении.