В Нефтеюганске водитель иномарки спровоцировал аварию, в которой пострадал ребенок

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В Нефтеюганске 25-летний водитель автомобиля «Toyota», при проезде нерегулируемого перекрёстка неравнозначных дорог, двигаясь по второстепенной полосе не уступил дорогу автомобилю «Mitsubishi». В результате ДТП пострадали 2 пассажира Mitsubishi, в том числе 6-летняя девочка. Ребенок перевозился в автокресле и благодаря этому удалось избежать более серьезных травм.

За прошедшие сутки на территории ХМАО зарегистрировано 4 ДТП, в которых 1 человек погиб и 4 получили травмы, в том числе 2 несовершеннолетних. Сотрудниками ГИБДД задержано 13 водителей в состоянии опьянения, 6 – за отказ от прохождения освидетельствования и 1 – за повторное управление транспортом с признаками опьянения. За выезд на полосу встречного движения наказан 41 водитель и 22 – за нарушение правил перевозки детей.

Как отметили в окружной Госавтоинспекции, всего за 9 месяцев на дорогах Югры зарегистрировано 199 ДТП по причине несоблюдения очередности проезда перекрестков, в которых 3 человека погибли и 299 получили травмы.