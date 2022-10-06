Погода в Югре 6 октября 2022 года: днем потеплеет до +13 градусов Фото: Юлия Кучеренко

В Югре сегодня, 6 октября 2022 года, будет облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой дождь. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер юго-восточный, южный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1, +6 °С, при прояснениях до - 4 °С, днем +8, +13 °С, местами по восточной половине округа до +3°С.

В Ханты-Мансийске будет облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер юго-восточный, южный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +3, +5 °С, днем потеплеет до +9, +11°С.

Подробный прогноз погоды в ХМАО можно посмотреть в инфографике МЧС.