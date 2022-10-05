В Югре вахтовик поругался с начальником и из мести раздавил своего работодателя КАМАЗом Фото: Татьяна Коркина

В Югре завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летнего жителя Омской области. Он обвиняется в убийстве и умышленном повреждении чужого имущества.

По информации следственных органов, между водителем грузового автомобиля и его работодателем – индивидуальным предпринимателем произошел конфликт из-за взаимных претензий по обслуживанию грузового автомобиля. После конфликта, желая отомстить за причиненные обиды, водитель сел за руль рабочего КАМАЗа и наехал на стоявшего рядом обидчика и его пикап.

В результате начальник получил травмы конечностей и внутренних органов, от которых умер спустя несколько дней в больнице. Автомобиль потерпевшего получил повреждения, стоимость восстановления которых больше1 миллиона рублей.

Следователи собрали достаточно доказательств и уголовное дело передано в суд.