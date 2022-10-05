Югорчанка потеряла деньги, пытаясь продать промышленные весы Фото: Юлия Кучеренко

В Советском 18-летняя местная жительница стала жертвой мошенников. Девушка разместила в интернете объявление о продаже промышленных весов с максимальным тоннажем 25 тонн и стоимостью 75 тысяч рублей. В течение 10 минут на информацию откликнулась потенциальная покупательница и предложила оформить покупку товара через безопасную сделку.

Покупательница отправила девушке ссылку для оформления и попросила следовать рекомендациям. Девушка ввела все реквизиты карты и увидела сообщения о списании сначала 20 тысяч рублей.

В этот же день в полицию с заявлением о мошенничестве обратился 44-летний советчанин. Мужчина поверил сотрудниками банка, которые под предлогом защиты денег от незаконного списания, убедили его установить приложение. Как оказалось, с помощью этого приложения аферисты получили доступ к трем банковским счетам мужчины и украли 107 тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела.