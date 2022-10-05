В Югре спасателям пришлось взломать двери квартиры, чтобы помочь невменяемому мужчине

Фото: Казенное учреждение «Центроспас-Югория»

В Югре спасателям пришлось вскрывать квартиру с невменяемым мужчиной внутри. Ему требовалась помощь медиков, так как, предположительно, он находился в наркотическом угаре.

- Группа спасателей зонального поисково-спасательного отряда (Сургутский район) учреждения «Центроспас-Югория» вечером 4 октября выезжала на ул. Строителей в п. Федоровский по сообщению: требуется открыть входную дверь в квартиру, где находится мужчина (предположительно в наркотическом опьянении), которому требуется медицинская помощь - сообщили в учреждении.

Спасатели, в присутствии полицейских взломали двери и передали 35-летнего мужчину сотрудникам скорой помощи.

Напомним, мы писали ранее о том, что югорчанин убил друга-наркомана из-за галлюцинаций. Полицию вызывала бдительная соседка.