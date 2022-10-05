Прокуратура Когалыма помогла инвалиду получить благоустроенное жилье взамен аварийного Фото: Татьяна Коркина

Прокуратура Когалыма помогла местной жительницы восстановить её жилищные права. Как оказалось, югорчанка, являясь инвалидом 2 группы, проживает в многоквартирном жилом доме, который в марте 2017 года признан аварийным и подлежащим сносу.

Администрация города не предоставила женщине жилье по договору социального найма, которое ей положено по закону и она была вынуждена проживать в аварийном доме, подвергая опасности свою жизнь и здоровье.

Прокурор обратился с иском в суд, по решению которого северянке предоставлена благоустроенная квартира на первом этаже нового многоквартирного дома.