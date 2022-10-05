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Общество5 октября 2022 11:32

Прокуратура Когалыма помогла инвалиду получить благоустроенное жилье взамен аварийного

Добиться этого удалось через суд
Дмитрий Кошелев
Прокуратура Когалыма помогла инвалиду получить благоустроенное жилье взамен аварийного

Прокуратура Когалыма помогла инвалиду получить благоустроенное жилье взамен аварийного

Фото: Татьяна Коркина

Прокуратура Когалыма помогла местной жительницы восстановить её жилищные права. Как оказалось, югорчанка, являясь инвалидом 2 группы, проживает в многоквартирном жилом доме, который в марте 2017 года признан аварийным и подлежащим сносу.

Администрация города не предоставила женщине жилье по договору социального найма, которое ей положено по закону и она была вынуждена проживать в аварийном доме, подвергая опасности свою жизнь и здоровье.

Прокурор обратился с иском в суд, по решению которого северянке предоставлена благоустроенная квартира на первом этаже нового многоквартирного дома.