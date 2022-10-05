Фото: администрация Сургута

В Югре отменили проверку системы централизованного оповещения населения. Об этом сообщает пресс-служба администрации Сургута со ссылкой на местное управление МЧС.

Тестирование системы электросирены и единый сигнал «Внимание Всем!» должен был состоятся сегодня, 5 октября, с 10:00 до 12:00 часов. О причинах отмены не сообщается.

Ранее в Сургуте и в других городах ХМАО уже проводились подобные проверки. Напомним, услышав звук сирены системы оповещения, необходимо включить телевизионные или радиоприемники на местном канале вещания, прочитать или прослушать экстренное сообщение, и выполнить указанные действия.