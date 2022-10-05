Коронавирус в Югре, последние новости на 5 октября 2022 года: заразился 241 человек Фото: Юлия Кучеренко

В Югре зарегистрировано 244 459 случаев коронавируса. За сутки подтверждено 241 новый случай COVID-19 в 19 муниципалитетах, а именно: в Сургуте - 73, Нижневартовск - 12, Ханты-Мансийск - 29, Нефтеюганск - 24, Нягань - 11, Сургутский район - 2, Советский район - 2, Урай - 12, Нефтеюганский район - 7, Мегион - 12, Когалым - 6, Кондинский район - 6, Октябрьский район - 1, Радужный - 2, Нижневартовский район - 7, Березовский район - 13, Лангепас - 15, Покачи - 6, Белоярский район - 1.

На момент выявления у 234 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 5 обнаружена пневмония, у 2 болезнь протекала бессимптомно. Контакт установлен в 237 случаях. За сутки на COVID обследованы - 1 333 человек, всего прошли обследование 3 494 052.

За сутки от коронавируса скончался 1 человек. За весь период от COVID - умерли 2 578 человек. За сутки выписались по выздоровлению 979 человек, за весь период пандемии вылечились 238 008 югорчан.