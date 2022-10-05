Александр Тиртока стал главой департамента региональной безопасности Югры

Фото: Правительство ХМАО

Александр Тиртока с 7 октября займет должность директора департамента региональной безопасности - заместителя губернатора Югры. Соответствующее распоряжение подписала губернатор региона Наталья Комарова.

До этого Александр Тиртока в составе регионального Правительства являлся куратором приоритетных проектов, а в период пандемии руководил секретариатом регионального штаба по предупреждению завоза и распространения COVID-19 на территории ХМАО – Югры.

Отметим, что департамент региональной безопасности будет взаимодействовать с министерствами Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, внутренних дел, а также Национальной гвардией.