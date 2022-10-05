За сутки в Югре зафиксировано 11 случаев мошенничества Фото: Татьяна Коркина

За сутки в Югре зафиксировано 11 фактов мошенничества. Югорчане отдали аферистам больше 4 миллионов рублей.

Так, пенсионер из Нягани в надежде сохранить свои деньги на «безопасном счете» потерял 135 тысяч личных накоплений. Мужчина был уверен, что общается с сотрудником службы безопасности банка, но после списания средств понял, что попался на уловки мошенников.

А в Нижневартовске аферисты за сутки в одной из социальных сетей заработали около 80 тысяч рублей под предлогом предоставления бесплатных роллов, якобы для клиентов одного из известных банков. Ничего не подозревающие клиенты этого банка проходили по предложенной ссылке мошенников, после с их счетов автоматически списывались все деньги.

По всем фактам возбуждены уголовные дела.