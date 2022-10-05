В Нефтеюганске водитель Лады нарушил ПДД и спровоцировал аварию

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В Нефтеюганске водитель Лады спровоцировал ДТП. Об этом сообщили в окружной Госавтоинспекции.

Авария произошла вчера, 4 октября 2022 года, утром. 53-летний водитель автомобиля «Лада», при выезде с прилегающей территории, не уступил дорогу автомобилю «Джип Гранд Чероки», под управлением 48-летнего мужчины.

- В результате столкновения транспортные средства получили механические повреждения, а водитель Лады доставлен в медицинское учреждение - сообщили в ГИБДД.

Кроме того, за сутки сотрудниками ГИБДД задержано 8 водителей в состоянии опьянения, 7 – за отказ от прохождения освидетельствования и 2 – за повторное управление транспортом с признаками опьянения. За выезд на полосу встречного движения привлечено 22 водителя и 24 – за нарушение правил перевозки детей.