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Спорт5 октября 2022 4:17

Девушки из Сургутского района завоевали 4 золотых медали на окружных соревнованиях по конкуру

Победительницами стали спортсмены из Конно-спортивного клуба «Династия»
Денис Михайлов
Фото: Администрация Сургутского района

Фото: Администрация Сургутского района

Спортсмены из Сургутского района завоевали 4 золотых медали на окружных соревнованиях по конкуру. Победительницами стали девчонки из Конно-спортивного клуба «Династия». Кроме золотых медалей, они привезли пять серебряных и одну бронзовую.

Стоит отметить, что конно-спортивный клуб работает в Белом Яре уже 25 лет. Сегодня в конюшне клуба 26 лошадей, в том числе 8 частных - орловские рысаки, лошади голштинской, тракененской и англо-тракененской пород, а также 5 шотландских и уэльских пони. А благодаря окружным и районным грантам клуб вышел на новый уровень — теперь здесь не только готовят наездников всероссийского уровня, но и проводят муниципальные соревнования, в которых участвуют всадники из муниципалитетов Югры и Ямала.

В клубе можно получить индивидуальные уроки и мастер-классы, сеансы иппотерапии, а совсем скоро собираются открывать пони-клуб для детей в возрасте от 6 до 9 лет.