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Общество5 октября 2022 3:38

Дети, прибывшие в Ханты-Мансийск из ДНР, начали учебу в новой школе № 9

Ребята проявляют активность, открыты для общения и стремятся завести друзей
Виктория Терина
Фото: Городской информационный центр

Фото: Городской информационный центр

Дети, прибывшие спецрейсом в Ханты-Мансийск из ДНР, отправились получать знания в новую школу № 9.

Напомним, 22 сентября в Югру прибыли 45 жителей города Горловка и поселка Гольмовский. Это 30 детей, 15 родителей и сопровождающих. По поручению Правительства Югры все они были размещены в пункте временного пребывания в гостинице «Олимпийская» и обеспечены предметами первой необходимости: одеждой, обувью, теплыми вещами. Также им оказали необходимую медицинскую, социальную и психологическую помощь.

Школа Ханты-Мансийска приняла 25 детей, которые поступили в 1-10 классы. По словам администрации школы, ученики проявляют активность, открыты для общения и стремятся завести друзей. Их встретили классные руководители и директор учреждения Юрий Личкун. Каждый ребенок сможет проявить себя в любом направлении: спорт, творчество, музыка. Кроме того, дети смогут посетить консультации по учебным предметам.