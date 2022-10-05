Сегодня, 5 октября 2022 года, по западной половине ХМАО потеплеет до +15 градусов Фото: Юлия Кучеренко

Сегодня, 5 октября 2022 года, в Югре будет облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой дождь. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер ночью переменных направлений до 5 м/с, днем юго-восточный, восточный 4 – 9 м/с. Температура воздуха ночью +1,+6 °С, днем воздух прогреется до +5, +10 °С, а по западной половине округа до +15 °С.

В Ханты-Мансийске будет также облачно с прояснениями. Пройдет небольшой дождь. Ветер ночью переменных направлений до 5 м/с, днем восточный 4 – 9 м/с. Температура воздуха ночью +3 ,+5 °С, днем потеплеет до +7, +9 °С.

Подробный прогноз погоды в ХМАО можно посмотреть в инфографике МЧС.