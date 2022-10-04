Житель Пыть-Яха перевел мошенникам 2 миллиона рублей, которые он оформил в кредит Фото: Юлия Кучеренко

В Пыть-Яхе 44-летний мужчина отдал мошенникам 2 миллиона рублей.

Северянину позвонил сотрудник службы безопасности одного из банков и сообщил, что его заявка на кредит одобрена. Югорчанин сказал звонившему, что никаких заявок он не оставлял и тогда аферист соединил его с оператором банка для выяснения ситуации.

Мнимая сотрудница банка посоветовала перевести на резервный счет денежные средства, поступившие ему на кредитную карту, где они "надежно" будут находиться до разрешения всей ситуации. В итоге мужчина продиктовал лже-сотруднице банка все коды, пришедшие ему в сообщениях, а также сообщил ей сумму одобренного ему кредита. А дальше он сам проделал 25 операций по зачислению денег по частям на счета мошенникам.

Возбуждено уголовное дело.