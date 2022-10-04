В Нижневартовске планируют обновить и установить новые остановки

Фото: Департамент общественных коммуникаций и молодежной политики администрации Нижневартовска

В Нижневартовске планируют обновить и установить новые остановочные павильоны. Этот вопрос рассмотрен членами Общественного совета города по вопросам ЖКХ.

Четыре таких объекта планируют установить до конца года. В частности, на улице Ленина (микрорайон №8-А). Еще одну остановку заменят в районе конечной остановки «Аэропорт». Остальные остановки установят там, где они могут быть наиболее востребованы, по мнению жителей. Это будут остановки по типу, расположенных на новом участке дороги на улице Нововартовской (остекленные, полузакрытого типа).

Власти города приступили к замене устаревших остановочных павильонов еще в 2018 году. Сейчас на территории города расположено 265 автобусных павильонов. Из них: 209 муниципальных и 56 частных. Есть три теплых остановки и остановка закрытого типа на улице Интернациональной в районе ТЦ «Вегас».