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Происшествия4 октября 2022 14:19

Житель Нефтеюганска в очередной раз сел пьяным за руль и попался сотрудникам ДПС

Возбуждено уголовное дело
Виктория Терина
Житель Нефтеюганска в очередной раз сел пьяным за руль и попался сотрудникам ДПС

Житель Нефтеюганска в очередной раз сел пьяным за руль и попался сотрудникам ДПС

Фото: Татьяна Коркина

В Нефтеюганске полицейские остановили любителя пьяной езды. Подробности рассказали в ОМВД России по Нефтеюганску.

ДПС Нефтеюганска остановили для проверки документов автомобиль под управлением 37-летнего жителя города. Дорожные полицейские заметили, что у мужчины наблюдались явные признаки алкогольного опьянения.

- Медицинское освидетельствование подтвердило, что содержание этилового спирта в выдыхаемом воздухе составило 1.003 мг/л - сообщили в ведомстве.

Позже выяснилось, что нефтеюганец уже привлекался к административной ответственности за пьяную езду. Тогда нарушитель отделался штрафом в размере 30 тысяч рублей с лишением прав на полтора года. Но теперь мужчине грозит уже уголовная ответственность.

Возбуждено уголовное дело. Автомобиль нарушителя отправили на штрафстоянку.