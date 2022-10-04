Житель Нефтеюганска в очередной раз сел пьяным за руль и попался сотрудникам ДПС Фото: Татьяна Коркина

В Нефтеюганске полицейские остановили любителя пьяной езды. Подробности рассказали в ОМВД России по Нефтеюганску.

ДПС Нефтеюганска остановили для проверки документов автомобиль под управлением 37-летнего жителя города. Дорожные полицейские заметили, что у мужчины наблюдались явные признаки алкогольного опьянения.

- Медицинское освидетельствование подтвердило, что содержание этилового спирта в выдыхаемом воздухе составило 1.003 мг/л - сообщили в ведомстве.

Позже выяснилось, что нефтеюганец уже привлекался к административной ответственности за пьяную езду. Тогда нарушитель отделался штрафом в размере 30 тысяч рублей с лишением прав на полтора года. Но теперь мужчине грозит уже уголовная ответственность.

Возбуждено уголовное дело. Автомобиль нарушителя отправили на штрафстоянку.