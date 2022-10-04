В Сургуте обсудили благоустройство общественных территорий

Фото: Администрации города Сургута

Новые общественные территории в Сургуте оснащают системой видеонаблюдения. Об этом, а также о благоустройство общественных территорий в Сургуте в целом поговорили на заседании штаба по вопросам капитального строительства.

На заседании штаба присутствовали представители структурных подразделений Администрации Сургута, подрядчики, а также заместитель Губернатора Югры Владислав Нигматулин, который курирует вопросы строительства НТЦ.

Горожане уже оценили новые объекты, среди которых городская набережная, дорожно-тропиночная сеть, парк в микрорайоне № 8.

- При строительстве дорожно-тропиночной сети были учтены задачи по сохранению деревьев. Мы постарались максимально сохранить их, - отметил директор МКУ «Управление капитального строительства» Александр Гребешок.

Сейчас завершается один их этапов обустройства парковой зоны в 20а микрорайоне. Там уже уложили асфальт, резиновое покрытие и устанавливают МАФы. В следующем году на территории парковой зоны появится площадка для выгула собак. Кроме того, в 2023 году планируется завершить работы по строительству сквера, прилегающего к территории Дворца торжеств, спортивной площадки на Сайме. Одним из самых красивых объектов обещает стать новый сквер на пересечении б. Свободы и пр. Ленина.

Как отметили в администрации, новые объекты оснащаются камерами видеонаблюдения для фиксации правонарушений.