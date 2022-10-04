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Происшествия4 октября 2022 13:29

Семью чиновницы из Когалыма будут судить за сокрытие иностранного гражданства

Расследование дела завершено
Виктория Терина
Семью чиновницы из Когалыма будут судить за сокрытие иностранного гражданства

Семью чиновницы из Когалыма будут судить за сокрытие иностранного гражданства

Фото: Татьяна Коркина

В Когалыме муж с женой, которая являлась муниципальной служащей, пойдут под суд за сокрытие двойного гражданства. Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении 42-летнего местного жителя и его 41-летней супруги.

Как сообщили в СУ СК РФ по ХМАО-Югре, супруги выехали за пределы страны для трудоустройства и длительное время проживали на территории другого государства. В апреле 2017 года они получили иностранное гражданство и советующие паспорта. После возвращения в Россию семейная пара не уведомила уполномоченные органы, работодателя и кредитные учреждения о наличии гражданства другого государства и спокойно работали в качестве муниципального служащего, а также сотрудника коммерческой организации с государственным участием.

Следователи собрали достаточно доказательств и передали дело в суд.