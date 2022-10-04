Семью чиновницы из Когалыма будут судить за сокрытие иностранного гражданства Фото: Татьяна Коркина

В Когалыме муж с женой, которая являлась муниципальной служащей, пойдут под суд за сокрытие двойного гражданства. Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении 42-летнего местного жителя и его 41-летней супруги.

Как сообщили в СУ СК РФ по ХМАО-Югре, супруги выехали за пределы страны для трудоустройства и длительное время проживали на территории другого государства. В апреле 2017 года они получили иностранное гражданство и советующие паспорта. После возвращения в Россию семейная пара не уведомила уполномоченные органы, работодателя и кредитные учреждения о наличии гражданства другого государства и спокойно работали в качестве муниципального служащего, а также сотрудника коммерческой организации с государственным участием.

Следователи собрали достаточно доказательств и передали дело в суд.