В Югре полицейские оштрафовали 13 женщин за занятие проституцией Фото: Татьяна Коркина

В Югре полицейские привлекли к административной ответственности 13 жриц любви. Об этом заявили в пресс-службе УМВД Югры 4 октября.

Такую информацию раскрыли полицейские, проанализировав итоги оперативно-профилактического мероприятия, целью которого было выявление и пресечение преступлений, связанных с эксплуатацией женщин и детей. Полицейские проверили медицинские и немедицинские организации, крестьянско-фермерские хозяйства, бани и сауны, гостиницы, фотосалоны, туристические агентства.

- В ходе операции были установлено местонахождение 6 несовершеннолетних и 2 женщин, заявленных ранее как безвестно отсутствующие. Всего за период проведения мероприятия к административной ответственности за занятие проституцией привлечены 13 женщин - сообщили в пресс-службе УМВД России по ХМАО – Югре.