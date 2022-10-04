С 30 октября временно отменят пригородный поезд Сургут-Нижневартовск Фото: Татьяна Коркина

В ХМАО с конца октября отменяются пригородные поезда Сургут-Нижневартовск и Нижневартовск-Сургут. Такие изменения связаны с переходом транспорта на Свердловской железной дороге на зимний график движения. Об этом сообщается на официальном сайте РЖД.

Пригородные поезда №7496 сообщением Сургут – Нижневартовск и №6097 сообщением Нижневартовск – Сургут перестанут ходить с 30 октября.

- Пригородные поезда на Свердловской железной дороге переводятся на зимний график движения. В связи с традиционным снижением пассажиропотока в осенне-зимний период перевозчик АО «Свердловская пригородная компания» в соответствии с заявками регионов корректирует составность ряда поездов и выводит из обращения электрички, дополнительно назначавшиеся в пиковый туристический и «дачный» сезон - говорится в информации.

Сотрудники Свердловской железной дороги рекомендуют пассажирам внимательно следить за расписанием пригородных поездов.