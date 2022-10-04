В Урае молодой человек отправится на 5 лет в колонию строгого режима за наркотики Фото: Татьяна Коркина

В Урае местный житель осужден за наркотики. Об этом рассказали в окружной прокуратуре.

Как выяснили следственные органы, наркоман купил запрещенные вещества через интернет, а затем забрал из тайника, после чего его задержали полицейские. Во время задержания у него изъят синтетический наркотик массой более 1 грамма, а также шприцы.

Молодой человек всячески отрицал свою вину, но собранные доказательства сыграли против него.

- Суд, согласившись с мнением государственного обвинителя, признал подсудимого виновным в совершении указанного преступления и назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима - говорится в информации прокуратуры.