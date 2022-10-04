Коронавирус в Югре, последние новости на 4 октября 2022 года: заболели еще 142 человека Фото: Татьяна Коркина

В Югре зарегистрировано 244 218 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 142 новых случая за последние сутки в 11 муниципалитетах: Сургут - 66, Нижневартовск - 19, Ханты-Мансийск - 15, Нягань - 2, Сургутский район - 6, Советский район - 4, Урай - 15, Нефтеюганский район - 1, Когалым - 12, Октябрьский район - 1, Нижневартовский район - 1.

На момент выявления у 138 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 3 обнаружена пневмония, у 1 человека болезнь протекала бессимптомно. Контакт установлен в 142 случаях. За сутки на COVID обследованы - 807 человек, всего прошли обследование 3 493 508.

За весь период от COVID - умерли 2 577 человек. За сутки выписались по выздоровлению 425 человек, за весь период пандемии вылечились 237 029 югорчан.