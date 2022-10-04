За день в Сургуте под колесами авто оказались две женщины

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В Сургуте произошло два аналогичных ДТП за сутки.

Первая на улице Индустриальная. Там, 36-летняя автоледи на «Hyundai» сбила 29-летнюю женщину, пересекавшую проезжую часть дороги в неположенном месте, в зоне видимости пешеходного перехода. А спустя час на автодороге в СОТ «Виктория» получила травмы 63-летняя женщина, переходившая дорогу. В обоих случаях пешеходы попали в больницу.

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

За прошедшие сутки сотрудниками ГИБДД в Югре задержано 10 водителей в состоянии опьянения, 2 – за отказ от прохождения освидетельствования и 2 – за повторное управление транспортом с признаками опьянения. За выезд на полосу встречного движения привлечено 26 водителей и 27 – за нарушение правил перевозки детей.

Госавтоинспекция Югры напоминает, что световой день в регионе стал значительно короче, с наступлением осеннего периода ухудшается видимость, и, чтобы у водителя была возможность заранее заметить пешеходов, необходимо использовать световозвращающие элементы.