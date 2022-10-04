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Происшествия4 октября 2022 5:09

Житель Лангепаса стал жертвой мошенников, пытаясь купить новые диски для авто

Он подарил аферистам 60 тысяч рублей
Дмитрий Кошелев
Житель Лангепаса стал жертвой мошенников, пытаясь купить новые диски для авто

Житель Лангепаса стал жертвой мошенников, пытаясь купить новые диски для авто

Фото: Юлия Кучеренко

Жители Югры за сутки добровольно передали аферистам больше 3 миллионов рублей. Полиция зарегистрировала 11 заявлений о случаях мошенничества.

Так, в Нижневартовске 73-летний пенсионер попался на уловку мошенников, рассчитывая на то, что станет счастливым обладателем компенсации за ранее купленные бады. Мужчине позвонил якобы сотрудник прокуратуры и пообещал выплату за ранее приобретенные медикаменты. В итоге доверчивый мужчина, будучи уверенный в информации предоставил псевдопрокурору данные банковской карты, а преступник наглым образом похитил со счета вартовчанина все деньги - 103 тысячи рублей.

Ещё одной жертвой мошенников стал мужчина из Лангепаса, который желая обзавестись красивыми литыми дисками для своего автомобиля, подарил вымогателям 60 тысяч рублей, но порадоваться покупке ему так и недовелось.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.