Житель Лангепаса стал жертвой мошенников, пытаясь купить новые диски для авто Фото: Юлия Кучеренко

Жители Югры за сутки добровольно передали аферистам больше 3 миллионов рублей. Полиция зарегистрировала 11 заявлений о случаях мошенничества.

Так, в Нижневартовске 73-летний пенсионер попался на уловку мошенников, рассчитывая на то, что станет счастливым обладателем компенсации за ранее купленные бады. Мужчине позвонил якобы сотрудник прокуратуры и пообещал выплату за ранее приобретенные медикаменты. В итоге доверчивый мужчина, будучи уверенный в информации предоставил псевдопрокурору данные банковской карты, а преступник наглым образом похитил со счета вартовчанина все деньги - 103 тысячи рублей.

Ещё одной жертвой мошенников стал мужчина из Лангепаса, который желая обзавестись красивыми литыми дисками для своего автомобиля, подарил вымогателям 60 тысяч рублей, но порадоваться покупке ему так и недовелось.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.