Уполномоченный по правам человека в Югре встретилась с мобилизованными югорчанами

Фото: паблик "Типичный Когалым" в соцсети "Вконтакте"

Уполномоченный по правам человека в Югре Наталья Стребкова встретилась с мобилизованными югорчанами, которые находят в военном городке в Свердловской области. Омбудсмен ХМАО взяла на контроль размещение мобилизованных югорчан

- Более двух часов мы общались с ребятами в разных казармах. В казармах тепло. Жалоб на питание и условия проживания никто из югорчан не предъявлял - отметила Стребкова.

Она разъяснила ребятам условия подписания контракта о прохождении военной службы и получения выплат. Кроме того, у мобилизованных есть нерешенные бытовые вопросы. Например, у многих парней остались жены с малолетними детьми на руках.

- Ребята просили помочь. Уже сейчас по телефону мы прорабатываем эти вопросы с главами муниципалитетов, - добавила Наталья Стребкова.

Так, в ХМАО уже ведётся активная работа с семьями мобилизованных граждан. Им помогают в получении медицинских услуг, получении социальных услуг, устройстве детей в детские сады.

Стоит отметить, что все делается оперативно и бесплатно.