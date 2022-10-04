В Югре 4 октября 2022 года днем потеплеет до +6 градусов Фото: Юлия Кучеренко

В Югре сегодня, 4 октября 2022 года, будет преимущественно без осадков. Подует северный ветер порывами до 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -3, -8 °С, днем потеплеет до +1, +6 °С.

В Ханты-Мансийске ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -3, -5 °С, днем воздух прогреется до +3, +5 °С.

Подробный прогноз погоды в ХМАО можно посмотреть в инфографике МЧС.

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

В этот день примечали, какая стоит погода. Считалось, что она продержится без изменения четыре недели. Также знали, что если при резком северо-восточном ветре светит солнце, то зима будет холодной.