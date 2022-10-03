Полицейские Югры нашли заблудившихся в лесу пенсионеров из Советского Фото: Юлия Кучеренко

Полицейские нашли в лесу двоих, заблудившихся пенсионеров из Советского, которые выехали туда для сбора ягод.

Как рассказали в ОМВД России по Советскому району, в дежурную часть обратилась 64-летняя местная жительница, которая сообщила, что сутки назад её 68-летний муж и его 64-летний двоюродный брат уехали собирать ягоды на Даниловское месторождение и потерялись, о чем они сообщили ей сами.

Спустя несколько часов полицейские вместе с КУ ХМАО – Югры «Центроспас Югория» нашли заблудившихся пенсионеров. Они оказались в 4-километрах от места стоянки автомобиля, на котором они прибыли. Жизни и здоровью мужчин ничего не угрожало.

Полицейские обращают внимание на то, что при посещении леса в обязательном порядке необходимо иметь при себе заряженные средства связи, воду, сухой паек, одеваться по сезону. При первых признаках дезориентации на местности не пытаться искать выход из лесного массива самостоятельно, а сообщать в полицию или в службу спасения.