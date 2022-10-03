В Сургутском районе задержаны вандалы, похищавшие ограды с кладбища Фото: Татьяна Коркина

Неработающие молодые люди из Сургута 22 и 35 лет разграбили кладбище в поселке Белый Яр Сургутского района. Об этом сообщили в ОМВД России по Сургутскому району. Парни украли оградки и сдали их на металлолом. В дежурную часть обратились жители поселка и пожаловались, что в местах захоронения их родственников похитили металлические ограждения.

Как сообщает полиция, ранее парни реализовали брошенный металл, найденный в районе кладбища, а после сдачи собранного, им пришла идея похитить ограждения на могилах и сдать его за деньги. Оказалось, что количество потерпевших превышает количество обращений в дежурную часть. Сейчас все потерпевшие устанавливаются, а также выясняется сумма ущерба.

Возбужденно уголовное дело по статье «Кража», преступникам грозит наказание в виде лишения свободы до пяти лет.