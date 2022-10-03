В Югре наркосбытчик получил семь лет колонии строго режима Фото: Татьяна Коркина

Суд в Пыть-Яхе вынес обвинительный приговор наркосбытчику и участнику организованной группы.

- Государственным обвинителем представлены суду исчерпывающие доказательства того, что 52-летний житель Башкортостана вступил в ОПГ, осуществляющую сбыт синтетических наркотиков синтетического через интернет-магазин на территории Пыть-Яха - сообщили в окружной прокуратуре.

Получая от соучастников крупные партии наркотиков, он фасовал их и сбывал через Сеть в специально оборудованных «тайниках – закладках». Его задержали полицейские в апреле 2021 года. Из незаконного оборота изъято больше 800 граммов запрещенной синтетики.

- Суд, с учетом мнения государственного обвинителя, назначил наркосбытчику наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима - добавили в ведомстве.