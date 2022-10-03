Югорчанка, разославшая интимные фото сожительницы бывшего мужа, отправится под суд Фото: Татьяна Коркина

В Нягани завершено расследование уголовного дела против 41-летней местной жительницы, которая обвиняется в распространении сведений о частной жизни.

По информации СУ СК РФ по ХМАО, в июле 2022 года женщина, воспользовавшись телефоном своего бывшего супруга, переслала на свой мобильный телефон интимные фото его сожительницы. После этого женщина из ревности разослала пикантные изображения общим знакомым.

- Следователями собрана достаточная доказательственная база и уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд - сообщили в ведомстве.

Уточняется, что северянке может грозить до 2 лет лишения свободы.