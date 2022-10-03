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Происшествия3 октября 2022 11:34

Югорчанка, разославшая интимные фото сожительницы бывшего мужа, отправится под суд

Расследование завершено
Павел Посевин
Югорчанка, разославшая интимные фото сожительницы бывшего мужа, отправится под суд

Югорчанка, разославшая интимные фото сожительницы бывшего мужа, отправится под суд

Фото: Татьяна Коркина

В Нягани завершено расследование уголовного дела против 41-летней местной жительницы, которая обвиняется в распространении сведений о частной жизни.

По информации СУ СК РФ по ХМАО, в июле 2022 года женщина, воспользовавшись телефоном своего бывшего супруга, переслала на свой мобильный телефон интимные фото его сожительницы. После этого женщина из ревности разослала пикантные изображения общим знакомым.

- Следователями собрана достаточная доказательственная база и уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд - сообщили в ведомстве.

Уточняется, что северянке может грозить до 2 лет лишения свободы.