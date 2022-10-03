Фото: Центр помощи бездомным животным "Переправа"

В Сургуте открылся первый зоозащитный Дом волонтера, включающий в себя гостиную для животных и гостей, просветительский центр, ветеринарный пункт и котокафе. Об этом сообщает Департамент общественных и внешних связей ХМАО-Югры.

Он построен командой добровольцев регионального общественного движения помощи бездомным животным «Дай лапу». Новый объект находится на территории Центра помощи бездомным животным «Переправа». На территории построено 80 вольеров, установлена профессиональная дрессировочная площадка и приобретены малые архитектурные формы.

- Вы проводите уроки добра в детских садах, школах, для студентов. Организуете зоозащитные фестивали, семейные праздники. Территория «Переправы» стала очагом, вокруг которого формируется многотысячная команда детей и взрослых, умеющих правильно, бережно, гуманно относиться к животным, для которых помогать – это образ жизни. Формирование такой культуры – одна из приоритетных задач для профилактики безнадзорности животных, – отметила директор департамента общественных, внешних связей и молодежной политики Югры Елена Шумакова.

Кстати, за 10 лет работы этому зоозащитному движению удалось найти дом более 3 тысячам животных. Сейчас в центре содержатся больше 250 кошек и собак.