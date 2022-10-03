В Югре мобилизованы больше 2,5 тысячи человек

Фото: Городской информационный центр Ханты-Мансийска

В Югре были мобилизованы свыше 2,5 тысячи человек. Об этом губернатор Наталья Комарова рассказала в ходе встречи с жителями Нефтеюганска. Она также добавила, что в учебном центре в Омске, где размещены югорчане, работает мобильная группа, под руководством заместителя губернатора Югры Александра Тиртока.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что, цитата, «для защиты нашей Родины, ее суверенитета и территориальной целостности, для обеспечения безопасности нашего народа и людей на освобожденных территориях, считаю необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации».