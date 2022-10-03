Коронавирус в Югре, последние новости на 3 октября 2022 года: заразились 350 человек Фото: Татьяна Коркина

В Югре заразились коронавирусом 244 076 случаев коронавируса. За минувшие сутки подтверждено 350 новых случаев COVID-19 в 18 муниципалитетах, а именно: в Сургуте - 97, Нижневартовске - 17, Ханты-Мансийске - 58, Нефтеюганске - 39, Нягани - 3, Сургутском районе - 6, Советском районе - 18, Урае - 19, Нефтеюганском районе - 11, Мегионе - 8, Когалыме - 13, Югорске - 21, Кондинском районе - 8, Октябрьском районе - 3, Радужном - 13, Нижневартовском районе - 3, Пыть-Яхе - 10, Ханты-Мансийском районе - 3.

На момент выявления у 343 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 5 обнаружена пневмония, у 2 бессимптомное. Контакт установлен в 350 случаях. За сутки на COVID обследованы - 1 163 человек, всего прошли обследование 3 492 912.

За весь период от COVID - умерли 2 576 человек. За сутки выписались по выздоровлению 316 человек, за весь период пандемии выздоровели 236 604 югорчанина.